Трамп припустив, що цілі США та Ізраїлю у війні проти Ірану відрізняються

02:48 14.03.2026 Сб
Союзники в боротьбі проти Ірану розходяться?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп напередодні початку третього тижня війни проти Ірану заявив, що цілі Сполучених Штатів та Ізраїлю в операції проти Тегерана можуть відрізнятися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Велика угода чи війна до кінця? Три сценарії Трампа в Ірані і що вони означають для України

"Ну, я думаю, вони трохи відрізняються, напевно. Це інша країна, ніж ми. Але він вам скаже, що ніколи не було такої потужності, як міць Сполучених Штатів", - сказав Трамп журналістам перед посадкою на літак.

На запитання журналістів про те, чи спілкується він щодня з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, Трамп сказав: "Я часто з ним розмовляю".

Коментарі президента США прозвучали на тлі заяв Ізраїлю про продовження ударів по Ірану в п'ятницю ввечері за місцевим часом. Повідомляється, що цілями ударів стали іранські контрольно-пропускні пункти в Тегерані, урядові будівлі та склади.

До слова, Трамп близько години тому відзвітував, що США здійснили одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу. За його словами, внаслідок ударів по острову Харг було знищено всі військові об'єкти. При цьому з "міркувань пристойності" він вирішив не знищувати нафтову інфраструктуру.

Перемога над Іраном

Нагадаємо, днями WSJ, пославшись на свої джерела, написало, що деякі радники Трампа почали його закликати закінчувати війну проти Ірану. Усе це сталося на тлі зростання цін на нафту і побоювань, що затяжна війна негативно вплине на ситуацію в контексті довиборів до Конгресу США.

При цьому Дональд Трамп публічно вже заявив, що США фактично перемогли у війні проти Ірану. За його словами, це нібито сталося ще в перші години операції.

Згідно з агентством Reuters, помічники Трампа зараз сперечаються, як і коли оголосити про перемогу над Іраном.

Більше по темі:
"Ціла Санта-Барбара": Зеленський пояснив, чому переносяться переговори з РФ
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком