США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира

Фото: Государственный департамент США (statedept.tumblr.com)

Выдача виз приостановлена на неопределенный срок

Соединенные Штаты прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бюро по консульским услугам Государственного департамента в Twitter.

Отмечается, что выдача виз приостановлена на неопределенный срок, однако в ведомстве постараются возобновить услугу в ближайшее время.

"Реагируя на COVID-19, Госдепартамент приостанавливает повседневные визовые услуги в большинстве стран. Эти услуги возобновятся как можно скорее, но мы не можем в данный момент сообщить конкретную дату. Проверяйте сайты посольств и консульств, чтобы узнать текущий статус их работы", - говорится в сообщении.

In response to #COVID19, @StateDept is suspending routine visa services in most countries. Routine visa services will resume ASAP but we are unable to provide a specific date at this time. Check embassy/consulate websites for current operating status: https://t.co/vIXaMPomVS pic.twitter.com/uDuLjkKZmW — Travel - State Dept (@TravelGov) March 18, 2020

Напомним, 13 марта Дональд Трамп ввел в США чрезвычайное положение. Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

При этом ранее в США запретили все поездки из Европы на следующие 30 дней. Сперва ограничения не касались Великобритании и Ирландии, однако после был ограничен въезд и для этих стран.