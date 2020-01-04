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Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на базу США в Ираке

Новости » В мире     04.01.2020 - 09:55
Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на базу США в Ираке
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Операцию готовили Роберт О’Брайен, Майк Помпео и Майк Пенс

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что после атаки на военную базу США Трамп поручил своим советникам разработать план авиаудара. В частности поручением занимались советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. При этом операция обсуждалась секретно, другие сотрудники Белого дома не знали о планируемых авиаударах.

Также источник в Белом доме сообщили, что американские военные не проводили прямую слежку за Сулеймани. Решение об авиаударе было принято Трампом после того, как разведка сообщила, что иранский генерал находится в аэропорту Багдада. При этом два других источника сообщают, что Белый дом точно знал время прилета Сулеймани и отслеживал его маршрут.

Напомним, 27 декабря в Ираке произошел обстрел военной базы США, в результате которого погиб американский гражданин. В ответ Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря.

Ночью 3 января США нанесли три ракетных удара по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИракДональд Трамп
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