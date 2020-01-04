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Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире"

Новости » Политика     04.01.2020 - 01:02
Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире"
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

По словам Трампа, Сулеймани готовил нападения на американских дипломатов

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани был "террористом номер один в мире". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Трампа.

По словам американского президента, Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.

"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани... Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили", - утверждал президент.

Statement from President Trump

A statement from President Trump:

Опубліковано The White House Пʼятниця, 3 січня 2020 р.

Ранее сообщалось, что США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток после обострение напряженности в регионе в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

Кроме того, ночью 3 января три ракетные удары были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

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