Трамп прийняв рішення про ліквідацію Сулеймані після атаки на базу США в Іраку

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Операцію готували Роберт о'брайен, Майк Помпео і Майк Пенс

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення про ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані після атаки на американську військову базу в Іраку в кінці грудня. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що після атаки на військову базу США Трамп доручив своїм радникам розробити план авіаудару. Зокрема дорученням займалися радник з нацбезпеки Роберт о'брайен, держсекретар Майк Помпео і віце-президент Майк Пенс. При цьому операція обговорювалася таємно, інші співробітники Білого дому не знали про плановані авіаудари.

Також джерело в Білому домі повідомили, що американські військові не проводили пряму стеження за Сулеймані. Рішення про авіаудар було прийнято Трампом після того, як розвідка повідомила, що іранський генерал перебуває в аеропорту Багдада. При цьому два інших джерела повідомляють, що Білий дім точно знав час прильоту Сулеймані і відстежував його маршрут.

Нагадаємо, 27 грудня в Іраку стався обстріл військової бази США в результаті якого загинув американський громадянин. У відповідь Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня.

Вночі 3 січня США завдали три ракетного удару по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.