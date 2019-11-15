Трамп примет участие в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп отправится в Великобританию на саммит НАТО, который запланирован на начало декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Трамп намерен обсудить расходы на оборону и противодействие угрозам, "исходящим из киберпространства, тем, которые затрагивают нашу критически важную инфраструктуру и телекоммуникационные сети, а также тем, которые создает терроризм".

Как известно, саммит запланирован на 3-4 декабря.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается встретиться с американским лидером Дональдом Трампом перед перед саммитом НАТО, который состоится в Лондоне.

Напомним, Эммануэль Макрон ранее заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации стратегических решений между США и странами-членами Североатлантического альянса.

После этого министр иностранных дел Германии Гайко Маас высказался за дальнейшую поддержку Североатлантического альянса (НАТО).