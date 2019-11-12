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Макрон встретится с Трампом перед саммитом НАТО

Новости » Политика     12.11.2019 - 06:36
Макрон встретится с Трампом перед саммитом НАТО
Фото: Эммануэль Макрон и Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Саммит запланирован в Лондоне на 3-4 декабря

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается встретиться с американским лидером Дональдом Трампом перед перед саммитом НАТО, который состоится в Лондоне. Об этом Макрон написал в своем Twitter.

Предварительную тему встречи лидеры обсудили поговорил по телефону вечером в понедельник, 11 ноября, отмечается в сообщении французского президента. Встреча должна состояться до саммита НАТО, который запланирован на 3-4 декабря.

"Отличный телефонный разговор был с Дональдом Трампом: Сирия, Иран, НАТО. Было подчеркнуто много совпадений", - заявил Макрон.

Макрон встретится с Трампом перед саммитом НАТО

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу.

В ответ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не разделяет мнения президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса. Об этом он сказал 7 ноября в Берлине на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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