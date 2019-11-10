Трамп обсудит со Столтенбергом взносы в бюджет НАТО

Фото: Белый дом (whitehouse.gov)

Трамп и Столтенберг обсудят прогресс союзников по НАТО в деле увеличения оборонных расходов и обеспечения справедливого распределения взносов в бюджет

Президент США Дональд Трамп встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Как сообщили в Белом доме, они обсудят прогресс союзников по НАТО в деле увеличения оборонных расходов и обеспечения более справедливого распределения взносов в бюджет.

"Президент также подчеркнет важность укрепления обороны альянса НАТО и сдерживания внешних угроз, сохранения особого внимание в отношении борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп и Столтенберг затронут тему киберугроз.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил об отсутствии координации между США и Североатлантическим альянсом (НАТО).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также не разделяет мнение Макрона о "коме" альянса.

"Альянс силен, а США, Северная Америка и Европа, мы вместе делаем то, что делали в течение десятилетий. Мы реализовали самое крупное со времен холодной войны усиление нашей коллективной обороны. Европейские союзники повышают готовность своих сил, больше инвестируя в оборону. США увеличивают присутствие в Европе", - сказал он.