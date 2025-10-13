Трамп прилетів до Ізраїлю (відео)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ХАМАС 13 жовтня має звільнити 20 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених.

Було оприлюднено список імен. Після 8 ранку за місцевим часом (збігається з київським) розпочався процес звільнення ізраїльських заручників відповідно до домовленостей про перемир’я.

12 жовтня президент США Дональд Трамп вирушив до Ізраїлю та заявив, що війна в Секторі Газа закінчена.

За його словами, 10 жовтня набув чинності режим припинення вогню та розпочався 72-годинний період, протягом якого мають бути звільнені всі заручники.

Мирна ініціатива Трампа, представлена минулого тижня, включає 20 пунктів, спрямованих на врегулювання конфлікту в Газі. План передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка контролюватиме роботу Палестинського комітету з управління анклавом.

9 жовтня Трамп оголосив про досягнення домовленості між сторонами щодо першої фази його плану.