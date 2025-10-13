Трамп прилетел в Израиль (видео)

В понедельник, 13 октября, самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Израиле, где продолжается процесс освобождения заложников, которых удерживал ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Самолет с американским лидером на борту приземлился в международном аэропорту Бен-Гурион после полета над площадью Заложников в Тель-Авиве.
В аэропорту Трампа встретили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Исаак Герцог.
Ожидается, что президент США увидится сегодня с освобожденными заложниками.
После Израиля Трамп отправится в Египет на саммит по Газе с участием президента Египта и более 20 мировых лидеров. В Шарм-эль-Шейхе должен быть подписан мирный план, который помогла заключить администрация Трампа.
Напомним, ранее сообщалось, что ХАМАС 13 октября должен освободить 20 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.
Был обнародован список имен. После 8 утра по местному времени (совпадает с киевским) начался процесс освобождения израильских заложников в соответствии с договоренностями о перемирии.
12 октября президент США Дональд Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в Секторе Газа закончена.
По его словам, 10 октября вступил в силу режим прекращения огня и начался 72-часовой период, в течение которого должны быть освобождены все заложники.
Мирная инициатива Трампа, представленная на прошлой неделе, включает 20 пунктов, направленных на урегулирование конфликта в Газе. План предусматривает создание международного "Совета мира", который будет контролировать работу Палестинского комитета по управлению анклавом.
9 октября Трамп объявил о достижении договоренности между сторонами по первой фазе его плана.