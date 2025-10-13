Трамп прилетел в Израиль (видео)

Самолет с американским лидером на борту приземлился в международном аэропорту Бен-Гурион после полета над площадью Заложников в Тель-Авиве.

В аэропорту Трампа встретили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Исаак Герцог.

Ожидается, что президент США увидится сегодня с освобожденными заложниками.

После Израиля Трамп отправится в Египет на саммит по Газе с участием президента Египта и более 20 мировых лидеров. В Шарм-эль-Шейхе должен быть подписан мирный план, который помогла заключить администрация Трампа.