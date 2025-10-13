ua en ru
ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників, - The Times of Israel

Сектор Газа, Понеділок 13 жовтня 2025 08:49
UA EN RU
ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників, - The Times of Israel Ілюстративне фото: ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 13 жовтня, угруповання ХАМАС почало процес звільнення ізраїльських заручників відповідно до домовленостей про перемир’я в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними The Times of Israel, перша група із семи ізраїльських заручників передана Червоному хресту в Секторі Газа. Відповідне оголошення, зроблене спікером на Площі заручників, викликало гучні овації.

За повідомленнями, серед семи заручників є Галі та Зів Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омрі Міран, Ейтан Мор та Гай Гільбоа-Даллал.
ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників, - The Times of Israel

Раніше повідомлялося, що 13 жовтня угруповання ХАМАС планує звільнити 20 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених. Початок обміну заплановано на 08:00 за місцевим часом, який збігається з київським.

Перед обміном ХАМАС оприлюднив список із 20 імен заручників, який збігається з ізраїльськими даними. Серед них - Бар Куперштейн, Ев’ятар Давид, Йосеф-Хаїм Охана, Сегі Кальфон, Авінатан Ор, Елкана Бохбот, Максим Херкін, Німрод Коен, Матан Зангаукер, Давид Куніо, Ейтан Хорн, Матан Ангрест, Ейтан Мор, Галі Берман, Зів Берман, Омрі Міран, Алон Охель, Гай Гільбоа-Далал, Ром Браслабскі та Аріель Коніо.

За інформацією бойовиків, друга група заручників може бути звільнена близько 10:00 у Хан-Юнісі. Вони заявляють, що 20 звільнених ізраїльтян будуть обміняні на понад 1900 палестинців, які перебувають у в’язницях Ізраїлю.

План Трампа щодо Сектора Газа

Мирний план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа, представлений минулого тижня, містить 20 пунктів. Він передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка контролюватиме роботу Палестинського комітету з управління анклавом.

З 6 жовтня в Єгипті тривають непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва Єгипту, США та Катару.

9 жовтня Трамп оголосив про досягнення домовленості між Ізраїлем і ХАМАС щодо реалізації першої фази його плану. Відповідно до угоди, ізраїльські війська мають відійти на нові позиції всередині Сектора Газа, залишивши під контролем близько 53% території анклаву. У відповідь ХАМАС протягом трьох днів повинен звільнити всіх 48 ізраїльських заручників, яких досі утримує.

Сьогодні в Єгипті відбудеться "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху", присвячений врегулюванню ситуації на Близькому Сході та досягненню сталого миру в регіоні. Запланована участь лідерів понад 20 держав світу.

