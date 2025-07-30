Трамп пригрозив ввести 25% мита для Індії: у Bloomberg роз'яснили причини

"Гадаю, так. Індія була хорошим другом, але вона стягує, по суті, більше тарифів, ніж майже будь-яка інша країна. Так не можна", - сказав глава держави на борту Air Force One, повертаючись у США з п’ятиденної поїздки до Шотландії.

Водночас, остаточне рішення щодо Індії ще не ухвалене, адже країни продовжують переговори щодо торговельної угоди перед дедлайном 1 серпня.

З цієї дати мають набути чинності так звані "дзеркальні тарифи" щодо десятків торговельних партнерів США.

Затяжні переговори і камені спотикання

У Bloomberg зазначили, що ставка в 20% і вище стане розчаруванням для Індії, яка прагнула укласти вигіднішу угоду, ніж запропоновані Вашингтоном 19% для Індонезії та Філіппін.

Раніше стало відомо, що США та Індія працюють над домовленістю, яка знизить запропоновані тарифи до рівня нижче 20%, хоча адміністрація індійського прем'єра Нарендри Моді відмовляється відкривати аграрний і молочний ринки.

Незважаючи на те, що індійські посадовці висловлювали оптимізм щодо досягнення угоди, відносини зі США останнім часом зазнали певної напруги.

Зокрема, в Нью-Делі обурені заявами Трампа про те, що саме його торгові погрози змусили Індію та Пакистан оголосити перемир’я у квітні.

Також президент США пригрозив Індії, Китаю та іншим покупцям російської нафти "вторинними тарифами", якщо президент Володимир Путін не припинить бойові дії проти України.

У понеділок, 28 липня, представник США з питань торгівлі Джемісон Грієр заявив, що Вашингтону потрібен додатковий час для переговорів з Нью-Делі, щоб оцінити готовність країни ширше відкрити свій ринок для американського експорту.

За даними агентства Reuters, Індія готується до підвищення тарифів, імовірно, у межах 20-25%.

"Червоні лінії" Нью-Делі

За даними джерел Bloomberg, Індія вже окреслила для адміністрації Трампа "червоні лінії", які не буде порушено при фіналізації угоди.

Так, Нью-Делі не дозволить США експортувати до країни генетично модифіковані культури. Також країна не готова широко відкривати свій молочний та автомобільний ринки.

Водночас, Індія заявила про готовність встановити нульові тарифи на деякі товари, зокрема автозапчастини та фармацевтичну продукцію.

Уряд Моді зайняв обережнішу позицію через тиск щодо захисту політично чутливого сільськогосподарського сектору країни.

Мільйони індійців залежать від сільського господарства, а фермери становлять ключовий електорат партії Моді, яка готується до важливих виборів в одному зі штатів.

Раніше Індія та США підписали рамкову угоду для двосторонньої торговельної домовленості та ведуть переговори щодо тимчасового договору, на який Нью-Делі покладає надії як на засіб уникнення підвищених імпортних мит США.