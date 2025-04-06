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Індія не планує заходів у відповідь на мита Трампа, - Reuters

Неділя 06 квітня 2025 23:00
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Індія не планує заходів у відповідь на мита Трампа, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Індія не планує вживати заходів у відповідь проти тарифів Трампа. Між країнами тривають переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами чиновника, адміністрація прем'єр-міністра Нарендра Моді вивчила пункт у наказі президента США Дональда Трампа про введення мит. Він передбачає можливість послаблення тарифів для торговельних партнерів, які "зроблять суттєві кроки для виправлення незбалансованих торговельних угод".

Другий урядовий чиновник розповів, що Нью-Делі вбачає перевагу в тому, що Індія є однією з перших країн, які розпочали переговори про торговельну угоду з Вашингтоном. Також він сказав, що країнам перебувають у кращому становищі, ніж Китай, В'єтнам та Індонезія, які постраждали від більш високих мит США.

Таким чином, Індія приєднається до Тайваню та Індонезії, які теж відмовилися запроваджувати заходи у відповідь.

Євросоюз готує відповідь Трампу

Нагадаємо, за даними Reuters, Євросоюз найближчими днями планує вжити контрзаходів проти мит, запроваджених Дональдом Трампом. Очікується, що буде ухвалено пакет тарифів на імпорт товарів зі США обсягом до 28 млрд доларів.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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