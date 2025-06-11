Індія і США поспішають укласти угоду до набуття чинності тарифів Трампа, - Bloomberg

Індія і США прискорять торговельні переговори, щоб укласти угоду, яка принесе "ранні вигоди" обом сторонам. Країни прагнуть укласти її до того, як у липні набудуть чинності мита Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами чиновника, який попросив не називати його імені, торгові представники Індії та США зустрічалися в Нью-Делі близько тижня. Вони обговорювали більший доступ до ринку, цифрову торгівлю, митні правила і технічні бар'єри в торгівлі.

Останні обговорення також охоплювали правила і стандарти безпеки харчових продуктів, рослин і здоров'я людини. Джерело додало, що обидві сторони досягли хорошого прогресу в напрямку укладення збалансованої угоди.

Воно також сказало, що переговори щодо укладення "першого траншу торговельної угоди" продовжуватимуть прискорюватися.

Зазначається, що Індія та США працюють над поетапною торговельною угодою, попередня угода якої запланована на липень - крайній термін для запровадження так званих взаємних тарифів адміністрації президента США Дональда Трампа. Щодо Індії вони становитимуть 26%.

Раніше цього місяця міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що він "дуже оптимістичний" щодо перспектив торговельної угоди між США та Індією "в не настільки віддаленому майбутньому".

Перед цим, у травні, індійський міністр Піюш Гоял зустрівся з Лютником і охарактеризував зустріч як "конструктивну".

Bloomberg додало, що Індія була однією з перших країн, яка ініціювала торговельні переговори зі США цього року. Зі свого боку прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді доклав зусиль, щоб заспокоїти Білий дім, запропонувавши поступки щодо низки питань - від торгівлі до імміграції.