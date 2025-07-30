Трамп пригрозил ввести 25% пошлины для Индии: в Bloomberg разъяснили причины

"Думаю, да. Индия была хорошим другом, но она взимает, по сути, больше тарифов, чем почти любая другая страна. Так нельзя", - сказал глава государства на борту Air Force One, возвращаясь в США из пятидневной поездки в Шотландию.

В то же время, окончательное решение в отношении Индии еще не принято, поскольку страны продолжают переговоры по торговому соглашению перед дедлайном 1 августа.

С этой даты должны вступить в силу так называемые "зеркальные тарифы" в отношении десятков торговых партнеров США.

Затяжные переговоры и камни преткновения

В Bloomberg отметили, что ставка в 20% и выше станет разочарованием для Индии, которая стремилась заключить более выгодную сделку, чем предложенные Вашингтоном 19% для Индонезии и Филиппин.

Ранее стало известно, что США и Индия работают над договоренностью, которая снизит предложенные тарифы до уровня ниже 20%, хотя администрация индийского премьера Нарендры Моди отказывается открывать аграрный и молочный рынки.

Несмотря на то, что индийские чиновники выражали оптимизм касательно достижения соглашения, отношения с США в последнее время испытали определенное напряжение.

В частности, в Нью-Дели возмущены заявлениями Трампа о том, что именно его торговые угрозы заставили Индию и Пакистан объявить перемирие в апреле.

Также президент США пригрозил Индии, Китаю и другим покупателям российской нефти "вторичными тарифами", если президент Владимир Путин не прекратит боевые действия против Украины.

В понедельник, 28 июля, представитель США по вопросам торговли Джемисон Гриер заявил, что Вашингтону нужно дополнительное время для переговоров с Нью-Дели, чтобы оценить готовность страны шире открыть свой рынок для американского экспорта.

По данным агентства Reuters, Индия готовится к повышению тарифов, предположительно, в пределах 20-25%.

"Красные линии" Нью-Дели

По данным источников Bloomberg, Индия уже очертила для администрации Трампа "красные линии", которые не будут нарушены при финализации сделки.

Так, Нью-Дели не позволит США экспортировать в страну генетически модифицированные культуры. Также страна не готова широко открывать свои молочный и автомобильный рынки.

В то же время, Индия заявила о готовности установить нулевые тарифы на некоторые товары, в частности автозапчасти и фармацевтическую продукцию.

Правительство Моди заняло более осторожную позицию из-за давления по защите политически чувствительного сельскохозяйственного сектора страны.

Миллионы индийцев зависят от сельского хозяйства, а фермеры составляют ключевой электорат партии Моди, которая готовится к важным выборам в одном из штатов.

Ранее Индия и США подписали рамочное соглашение для двусторонней торговой договоренности и ведут переговоры по временному договору, на который Нью-Дели возлагает надежды как на средство избежания повышенных импортных пошлин США.