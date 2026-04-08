Трамп пригрозив відновити удари по Ірану і назвав умову

Двотижневе перемир'я США та Ірану

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном. За цей термін планується остаточно завершити угоду.

Він пояснив, що причина згоди полягає в тому, що США вже "виконали і перевершили всі військові завдання" і просунулися в напрямку остаточної угоди про довгостроковий мир з Іраном і мир на Близькому Сході.

Також президент США явно дав зрозуміти, що Вашингтон відіграватиме свою роль в Ормузькій протоці.

За його словами, "буде багато позитивних дій та будуть зароблені великі гроші".

Окрім того, Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули "повну й остаточну перемогу" після укладення угоди з Іраном про двотижневе припинення вогню.

Водночас, за інформацією CNN, Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про "перемогу" на тлі припинення вогню.