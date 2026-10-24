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Трамп пригрозив Україні та Росії митами, якщо не буде миру

00:00 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би запровадити проти України та Росії мита, якщо країни не укладуть мирної угоди. Водночас він засумнівався у ефективності своєї ідеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Magno News.

За словами Трампа, механізм мит допоміг США завершити п'ять воєн. У зв'язку з цим глава Білого дому припустив, що можливо Вашингтону варто зробити те саме щодо України та Росії.

"Ми завершили п'ять воєн завдяки митам. Я сказав: "Якщо ви продовжите воювати, ми введемо проти вас мито у розмірі 200%", - і вони припинили воювати. Нам, напевно, варто негайно зробити те саме з Україною та Росією. Мені це навіть не спадало на думку", - сказав президент США.

Однак одразу після цього він засумнівався, що мита змусять закінчити війну Росії проти України. Трамп пояснив це тим, що США мають недостатню торгівлю з Києвом та Москвою, щоб це мало вплив.

"Ми недостатньо багато купуємо у них, щоб так вчинити, тож це не спрацює", - резюмував глава Білого дому.

Що ще важливо знати

Зазначимо, що цю заяву Трамп зробив на передвиборчому мітингу. У ході цього виступу він також висловив сподівання, що війна Росії проти України близька до завершення і що США закінчать цю "катастрофу".

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував, що вже у першій половині листопада між Україною, США та Росією пройде тристороння зустріч. Відновлення мирних переговорів підтвердили і в Кремлі, заявивши, що місцем зустрічі стане Абу-Дабі.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні