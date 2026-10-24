Трамп пригрозив Україні та Росії митами, якщо не буде миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би запровадити проти України та Росії мита, якщо країни не укладуть мирної угоди. Водночас він засумнівався у ефективності своєї ідеї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Magno News.
За словами Трампа, механізм мит допоміг США завершити п'ять воєн. У зв'язку з цим глава Білого дому припустив, що можливо Вашингтону варто зробити те саме щодо України та Росії.
"Ми завершили п'ять воєн завдяки митам. Я сказав: "Якщо ви продовжите воювати, ми введемо проти вас мито у розмірі 200%", - і вони припинили воювати. Нам, напевно, варто негайно зробити те саме з Україною та Росією. Мені це навіть не спадало на думку", - сказав президент США.
Однак одразу після цього він засумнівався, що мита змусять закінчити війну Росії проти України. Трамп пояснив це тим, що США мають недостатню торгівлю з Києвом та Москвою, щоб це мало вплив.
"Ми недостатньо багато купуємо у них, щоб так вчинити, тож це не спрацює", - резюмував глава Білого дому.
Зазначимо, що цю заяву Трамп зробив на передвиборчому мітингу. У ході цього виступу він також висловив сподівання, що війна Росії проти України близька до завершення і що США закінчать цю "катастрофу".
Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував, що вже у першій половині листопада між Україною, США та Росією пройде тристороння зустріч. Відновлення мирних переговорів підтвердили і в Кремлі, заявивши, що місцем зустрічі стане Абу-Дабі.