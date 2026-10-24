Трамп пригрозив Україні та Росії митами, якщо не буде миру

За словами Трампа, механізм мит допоміг США завершити п'ять воєн. У зв'язку з цим глава Білого дому припустив, що можливо Вашингтону варто зробити те саме щодо України та Росії.

"Ми завершили п'ять воєн завдяки митам. Я сказав: "Якщо ви продовжите воювати, ми введемо проти вас мито у розмірі 200%", - і вони припинили воювати. Нам, напевно, варто негайно зробити те саме з Україною та Росією. Мені це навіть не спадало на думку", - сказав президент США.

Однак одразу після цього він засумнівався, що мита змусять закінчити війну Росії проти України. Трамп пояснив це тим, що США мають недостатню торгівлю з Києвом та Москвою, щоб це мало вплив.

"Ми недостатньо багато купуємо у них, щоб так вчинити, тож це не спрацює", - резюмував глава Білого дому.