Трамп пригрозил Украине и России пошлинами, если не будет мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы ввести против Украины и России пошлины, если страны не заключат мирную сделку. В то же время он усомнился в эффективности своей идеи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Magno News.
По словам Трампа, механизм пошлин помог США завершить пять войн. В связи с этим глава Белого дома предположил, что возможно Вашингтону стоит сделать то же самое в отношении Украины и России.
"Мы завершили пять войн благодаря пошлинам. Я сказал: "Если вы продолжите воевать, мы введём против вас пошлину в размере 200%", - и они прекратили воевать. Нам, наверное, стоит немедленно сделать то же самое с Украиной и Россией. Мне это даже не приходило в голову", - сказал президент США.
Однако сразу после этого он усомнился, что пошлины заставят закончить войну России против Украины. Трамп объяснил это тем, что США имеют недостаточную торговлю с Киевом и Москвой, чтобы это имело влияние.
"Мы недостаточно много покупаем у них, чтобы так поступить, поэтому это не сработает", - резюмировал глава Белого дома.
Отметим, что это заявление Трамп сделал на предвыборном митинге. В ходе этого выступления он также выразил надежду, что война России против Украины близка к завершению, и что США закончат эту "катастрофу".
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что уже в первой половине ноября между Украиной, США и Россией пройдет трехсторонняя встреча. Возобновление мирных переговоров подтвердили и в Кремле, заявив, что местом встречи станет Абу-Даби.