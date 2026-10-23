Трамп висловив сподівання, що війна в Україні близька до завершення

Президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-українська війна близька до завершення. Він висловив сподівання, що США таки закінчать її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Magno News.

За словами Трампа, він сподівається, що США близькі до того, щоб покласти край катастрофі, що сталася.

"Я сподіваюся, що ми близькі до того, щоб покласти край катастрофі між Росією та Україною. Я сподіваюся, що ми покладемо цьому кінець", - сказав він на передвиборному мітингу.