Трамп пригрозив судом керівникам виборчкомів за "фальсифікації": з'явилася реакція

Адміністратори і виборчий штаб Гарріс звинуватили кандидата від Республіканської партії у залякуванні та підбурюванні до потенційного насильства. Причиною став нещодавній пост Трампа у соцмережі з погрозами притягнути до відповідальності керівників виборчих комісій за "фальсифікацію результатів виборів".

Погрози Трампа

В суботу, 7 вересня, Дональд Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social пост, в якому пригрозив судовим переслідуванням низці людей, якщо вони будуть брати участь у фальсифікаціях на виборах 2024 року.

Трамп написав: "Ми не можемо дозволити нашій країні далі перетворюватися на країну третього світу, і ми не дозволимо! Будь ласка, пам'ятайте, що ця правова загроза поширюється на юристів, політичних діячів, донорів, нелегальних виборців та корумпованих посадових осіб виборчих органів. Ті, хто причетний до недобросовісної поведінки, будуть розшукуватися, ловитися і переслідуватися в судовому порядку на рівнях, на жаль, ніколи раніше не бачених в нашій країні".

Республіканець також повторив своє безпідставне твердження про те, що його поразка на виборах 2020 року від президента-демократа Джо Байдена була зумовлена фальсифікаціями - аналогічне повідомлення, з яким він звернувся до прихильників перед смертоносним штурмом будівлі Капітолію США 6 січня 2021 року.

Після своєї поразки у 2020 році Трамп регулярно робив неправдиві заяви про те, що працівники виборчих штабів обманом позбавили його перемоги. Багато з них отримували погрози.

Реакція кампаній та очільників виборчих комісій

Адріан Фонтес, демократ і головний посадовець виборчої комісії штату Арізона, назвав пост Трампа "тиранічним" і заявив, що він може спровокувати політичне насильство.

"На жаль, безпека зараз є одним з головних міркувань при проведенні виборів. Коментарі Трампа дають можливість поганим акторам сприйняти їх як заклик до зброї. Ми повинні захистити наших членів виборчих комісій і працівників виборчих дільниць. Ми повинні бути готові практично до всього", - зазначив він в інтерв'ю Reuters.

Сет Блустайн, республіканець, член виборчої комісії Філадельфії, штат Пенсильванія, так прокоментував коментарі Трампа: "Кожен член виборчої комісії, якого я знаю, буде зосереджений на виконанні своїх обов'язків. Кожен член виборчої комісії, якого я знаю, буде зосереджений на тому, щоб добре виконувати свою роботу, яка, на жаль, включає в себе підготовку до погроз насильства".

Кароліна Левітт, національний прес-секретар кампанії Трампа, заявила агентству: "Президент Трамп вважає, що кожен, хто порушує закон, повинен бути притягнутий до відповідальності за всією суворістю закону, включаючи злочинців, які беруть участь у фальсифікації виборів. Без вільних і чесних виборів у вас не може бути країни".

Амман Мусса, представник кампанії Гарріс, назвав коментарі Трампа "екстремальними і ненормальними". "Дональд Трамп ще більше посилює свої небезпечні погрози помсти і відплати", - сказав він.

Державний секретар штату Мічиган і демократка Джоселін Бенсон, у відповідь на суботній пост Трампа написала на X: "Мій обов'язок - і обов'язок кожного члена виборчої комісії в цій країні - піднятися над шумом і продовжувати гарантувати, що наші вибори будуть чесними, безпечними, доступними і що результати будуть точними. Жодна брехня, ілюзії чи погрози не відволікатимуть нас від цієї мети".

А керівник виборчої кампанії в окрузі Сурі, штат Північна Кароліна, Мікелла Гафф побоюється, що такі коментарі Трампа "відлякають чудових волонтерів" від роботи на виборах.