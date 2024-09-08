Трамп і Гарріс бачать у Пенсільванії головне поле битви за президентство США, - Bloomberg

Пенсільванія стає головним полем битви у гонці за Білий дім. Камала Гарріс та Дональд Трамп все більше виділяють увагу та ресурсів цьому штату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, останніми тижнями Пенсильванія, найгустонаселеніший зі штатів, що вагаються, який має 19 голосів Колегії вибірників, неодноразово приваблював візити кандидатів у президенти США від Демократичної та Республіканської партій.

Ставлення кандидатів до Пенсільванії як до важливішого штату, ніж до інших ключових регіонів, підкреслює його значущість. Так, у 2016 році тут точилася запекла боротьба, і Трамп переміг із мінімальною перевагою - менше ніж 3/4 одного відсоткового пункту. У 2020 році напруга зберігалася, коли нині чинний президент США Джо Байден також виграв із невеликою перевагою.

Гонка в Пенсільванії є мікрокосмом усієї президентської кампанії. Трамп і Гарріс активно працюють у штаті, прагнучи вирішити питання, пов'язані з економічними труднощами, викликаними високими цінами, а також побоюваннями щодо робочих місць та заробітних плат. Особливу увагу вони приділяють робітникам на заході Пенсільванії. Крім того, обидва кандидати націлені на залучення голосів незалежних виборців та мешканців передмість навколо Філадельфії (штат Пенсільванія).

Bloomberg додало, що значущість штату стане ще більшою у вівторок, коли в місті Філадельфія пройдуть, можливо, єдині дебати між Гарріс та Трампом.