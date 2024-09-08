Трамп і Гарріс фактично зрівнялися на останньому етапі президентських перегонів, - NYT

До дня виборів президента США залишилося менше двох місяців. Кандидати Дональд Трамп та Камала Гарріс фактично зрівняли свої шанси на перемогу.

За даними опитування NYT і Siena College, рейтинг республіканця Трампа вищий за рейтинг демократа Гарріс на один процентний пункт (48% проти 47%). Ця різниця вкладається у тривідсоткову похибку опитування, що означає, що перемога будь-якого з кандидатів на виборах 5 листопада є цілком досяжною.

Reuters зазначає, що передвиборна кампанія Трампа пережила непрості часи після того, як у липні президент США Джо Байден вийшов із перегонів. Проте опитування свідчить, що ядро його бази підтримки нікуди не подінеться.

Зокрема, опитування показало, що виборці відчувають, що їм потрібно дізнатися більше про Гарріс, у той час, як їхня думка про Трампа значною мірою встояла. В опитуванні 28% ймовірних виборців заявили, що їм потрібно більше інформації про кандидата від Демократичної партії, в той час, коли лише 9% сказали те саме про Трампа.

Зазначимо, що вже у вівторок, 10 вересня, на ABC відбудуться дебати між Трампом та Гарріс. Згідно з опитуванням, вони можуть стати вирішальним моментом у гонці за пост президента США.

Як пише Reuters, Гарріс матиме можливість розповісти більше подробиць про її заплановану політику, поки вона сперечатися з Трампом протягом 90 хвилин. Гонка настільки близька, що навіть незначне посилення будь-якого з кандидатів матиме суттєве значення.

Також агентство додало, що відтоді, як улітку Гарріс змінила Байдена на вершині списку демократів, вона брала активну участь у передвиборчій кампанії, але обмежила свої незаплановані виступи і звела інтерв'ю зі ЗМІ до мінімуму.