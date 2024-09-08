У розвідці США кажуть, що Росія просуває Трампа і діє "більш витончено, ніж раніше"

Представники американської розвідки заявили, що у штатах, "які вагаються", Росія намагається сформувати результат на користь колишнього президента Дональда Трампа. І її спроби впливу є більш просунутими, ніж раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Діяльність Росії "більш витончена, ніж у попередні виборчі цикли", цитує видання слова високопоставленого чиновника Офісу директора національної розвідки (ODNI), сказані на брифінгу для журналістів.

Він зазначив, що Росія використовує "справжні голоси США" для "відмивання" російської урядової пропаганди та поширення наративів, які роз'єднують суспільство, у соціальних мережах, а також на фейкових веб-сайтах, які видають себе за легітимні американські медіаорганізації.

"За словами чиновника, Москва націлена зокрема на штати США, що вагаються, і використовує штучний інтелект для більш швидкого і переконливого створення фейкового контенту з метою формування результату на користь колишнього президента Дональда Трампа", - йдеться у публікації видання.

Це "відповідає ширшим зовнішньополітичним цілям Москви з ослаблення Сполучених Штатів та підриву підтримки Вашингтоном України", — заявив представник ODNI, який, як і інші, говорив на умовах анонімності відповідно до основних правил, встановлених агентством.

Дві речі ставлять "Росію на перше місце" серед іноземних урядів, які прагнуть вплинути на вибори в США, сказав представник ODNI: "Вони досить сильні та досить досвідчені у цьому виді діяльності. Також масштаб і розмах їхньої діяльності дуже значні".

"Росія працює на підвищення та зниження голосів", - сказав чиновник. Росіяни використовують штучний інтелект "для більш швидкого та переконливого створення синтетичного контенту»"та наймані фірми, які використовують маркетинг, зв'язки з громадськістю та інші знання, щоб ускладнити визначення їхніх мотивів.

"Американці з більшою ймовірністю повірять поглядам інших американців, ніж контенту з явними ознаками іноземної пропаганди. Тому ми бачимо, що вони покладаються на свідомих і мимовільних американців, щоб сіяти, просувати і додавати достовірності наративам, які є інтересами цих іноземних суб'єктів", - сказав чиновник.