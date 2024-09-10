Трамп пригрозив судом керівникам виборчкомів за "фальсифікації": з'явилася реакція
Виборчі адміністратори США та кампанія кандидата в президенти Камали Гарріс засудили погрози Дональда Трампа ув'язнити "корумпованих" членів виборчих комісій у разі його перемоги на виборах 5 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Адміністратори і виборчий штаб Гарріс звинуватили кандидата від Республіканської партії у залякуванні та підбурюванні до потенційного насильства. Причиною став нещодавній пост Трампа у соцмережі з погрозами притягнути до відповідальності керівників виборчих комісій за "фальсифікацію результатів виборів".
Погрози Трампа
В суботу, 7 вересня, Дональд Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social пост, в якому пригрозив судовим переслідуванням низці людей, якщо вони будуть брати участь у фальсифікаціях на виборах 2024 року.
Трамп написав: "Ми не можемо дозволити нашій країні далі перетворюватися на країну третього світу, і ми не дозволимо! Будь ласка, пам'ятайте, що ця правова загроза поширюється на юристів, політичних діячів, донорів, нелегальних виборців та корумпованих посадових осіб виборчих органів. Ті, хто причетний до недобросовісної поведінки, будуть розшукуватися, ловитися і переслідуватися в судовому порядку на рівнях, на жаль, ніколи раніше не бачених в нашій країні".
Республіканець також повторив своє безпідставне твердження про те, що його поразка на виборах 2020 року від президента-демократа Джо Байдена була зумовлена фальсифікаціями - аналогічне повідомлення, з яким він звернувся до прихильників перед смертоносним штурмом будівлі Капітолію США 6 січня 2021 року.
Після своєї поразки у 2020 році Трамп регулярно робив неправдиві заяви про те, що працівники виборчих штабів обманом позбавили його перемоги. Багато з них отримували погрози.
Реакція кампаній та очільників виборчих комісій
Адріан Фонтес, демократ і головний посадовець виборчої комісії штату Арізона, назвав пост Трампа "тиранічним" і заявив, що він може спровокувати політичне насильство.
"На жаль, безпека зараз є одним з головних міркувань при проведенні виборів. Коментарі Трампа дають можливість поганим акторам сприйняти їх як заклик до зброї. Ми повинні захистити наших членів виборчих комісій і працівників виборчих дільниць. Ми повинні бути готові практично до всього", - зазначив він в інтерв'ю Reuters.
Сет Блустайн, республіканець, член виборчої комісії Філадельфії, штат Пенсильванія, так прокоментував коментарі Трампа: "Кожен член виборчої комісії, якого я знаю, буде зосереджений на виконанні своїх обов'язків. Кожен член виборчої комісії, якого я знаю, буде зосереджений на тому, щоб добре виконувати свою роботу, яка, на жаль, включає в себе підготовку до погроз насильства".
Кароліна Левітт, національний прес-секретар кампанії Трампа, заявила агентству: "Президент Трамп вважає, що кожен, хто порушує закон, повинен бути притягнутий до відповідальності за всією суворістю закону, включаючи злочинців, які беруть участь у фальсифікації виборів. Без вільних і чесних виборів у вас не може бути країни".
Амман Мусса, представник кампанії Гарріс, назвав коментарі Трампа "екстремальними і ненормальними". "Дональд Трамп ще більше посилює свої небезпечні погрози помсти і відплати", - сказав він.
Державний секретар штату Мічиган і демократка Джоселін Бенсон, у відповідь на суботній пост Трампа написала на X: "Мій обов'язок - і обов'язок кожного члена виборчої комісії в цій країні - піднятися над шумом і продовжувати гарантувати, що наші вибори будуть чесними, безпечними, доступними і що результати будуть точними. Жодна брехня, ілюзії чи погрози не відволікатимуть нас від цієї мети".
А керівник виборчої кампанії в окрузі Сурі, штат Північна Кароліна, Мікелла Гафф побоюється, що такі коментарі Трампа "відлякають чудових волонтерів" від роботи на виборах.
Президентські вибори у США
Чергові вибори президента США відбудуться 5 листопада. Головними кандидатами перегонів є Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.
За два місяці до виборів кандидати мають практично рівні шанси здобути перемогу.
Подальша доля рейтингів буде залежати від першого раунду теледебатів, що відбудуться 10 вересня на телеканалі ABC News.
Головним полем битви сьогодні Гарріс і Трамп розглядають штат Пенсильванія.
Тим часом американська розвідка встановила, що Росія дуже тонко просуває Трампа на президента.
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