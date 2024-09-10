Трамп пригрозил судом руководителям избиркомов за "фальсификации": появилась реакция
Избирательные администраторы США и кампания кандидата в президенты Камалы Харрис осудили угрозы Дональда Трампа посадить "коррумпированных" членов избирательных комиссий в случае его победы на выборах 5 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Администраторы и избирательный штаб Харрис обвинили кандидата от Республиканской партии в запугивании и подстрекательстве к потенциальному насилию. Причиной стал недавний пост Трампа в соцсети с угрозами привлечь к ответственности руководителей избирательных комиссий за "фальсификацию результатов выборов".
Угрозы Трампа
В субботу, 7 сентября, Дональд Трамп обнародовал в социальной сети Truth Social пост, в котором пригрозил судебным преследованием ряду людей, если они будут участвовать в фальсификациях на выборах 2024 года.
Трамп написал: "Мы не можем позволить нашей стране дальше превращаться в страну третьего мира, и мы не позволим! Пожалуйста, помните, что эта правовая угроза распространяется на юристов, политических деятелей, доноров, нелегальных избирателей и коррумпированных должностных лиц избирательных органов. Те, кто причастен к недобросовестному поведению, будут разыскиваться, ловиться и преследоваться в судебном порядке на уровнях, к сожалению, никогда ранее не виданных в нашей стране".
Республиканец также повторил свое безосновательное утверждение о том, что его поражение на выборах 2020 года от президента-демократа Джо Байдена было обусловлено фальсификациями - аналогичное сообщение, с которым он обратился к сторонникам перед смертоносным штурмом здания Капитолия США 6 января 2021 года.
После своего поражения в 2020 году Трамп регулярно делал ложные заявления о том, что работники избирательных штабов обманом лишили его победы. Многие из них получали угрозы.
Реакция кампаний и глав избирательных комиссий
Адриан Фонтес, демократ и главный чиновник избирательной комиссии штата Аризона, назвал пост Трампа "тираническим" и заявил, что он может спровоцировать политическое насилие.
"К сожалению, безопасность сейчас является одним из главных соображений при проведении выборов. Комментарии Трампа дают возможность плохим актерам воспринять их как призыв к оружию. Мы должны защитить наших членов избирательных комиссий и работников избирательных участков. Мы должны быть готовы практически ко всему", - отметил он в интервью Reuters.
Сет Блустайн, республиканец, член избирательной комиссии Филадельфии, штат Пенсильвания, так прокомментировал комментарии Трампа: "Каждый член избирательной комиссии, которого я знаю, будет сосредоточен на выполнении своих обязанностей. Каждый член избирательной комиссии, которого я знаю, будет сосредоточен на том, чтобы хорошо выполнять свою работу, которая, к сожалению, включает в себя подготовку к угрозам насилия".
Каролина Левитт, национальный пресс-секретарь кампании Трампа, заявила агентству: "Президент Трамп считает, что каждый, кто нарушает закон, должен быть привлечен к ответственности по всей строгости закона, включая преступников, участвующих в фальсификации выборов. Без свободных и честных выборов у вас не может быть страны".
Амман Мусса, представитель кампании Харрис, назвал комментарии Трампа "экстремальными и ненормальными". "Дональд Трамп еще больше усиливает свои опасные угрозы мести и возмездия", - сказал он.
Государственный секретарь штата Мичиган и демократка Джоселин Бенсон, в ответ на субботний пост Трампа написала на X: "Моя обязанность - и обязанность каждого члена избирательной комиссии в этой стране - подняться над шумом и продолжать гарантировать, что наши выборы будут честными, безопасными, доступными и что результаты будут точными. Никакая ложь, иллюзии или угрозы не будут отвлекать нас от этой цели".
А руководитель избирательной кампании в округе Сури, штат Северная Каролина, Микелла Гафф опасается, что такие комментарии Трампа "отпугнут замечательных волонтеров" от работы на выборах.
Президентские выборы в США
Очередные выборы президента США состоятся 5 ноября. Главными кандидатами гонки являются Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.
За два месяца до выборов кандидаты имеют практически равные шансы одержать победу.
Дальнейшая судьба рейтингов будет зависеть от первого раунда теледебатов, которые состоятся 10 сентября на телеканале ABC News.
Главным полем битвы сегодня Харрис и Трамп рассматривают штат Пенсильвания.
Тем временем американская разведка установила, что Россия очень тонко продвигает Трампа на президента.
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