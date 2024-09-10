Трамп пригрозил судом руководителям избиркомов за "фальсификации": появилась реакция

Избирательные администраторы США и кампания кандидата в президенты Камалы Харрис осудили угрозы Дональда Трампа посадить "коррумпированных" членов избирательных комиссий в случае его победы на выборах 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Администраторы и избирательный штаб Харрис обвинили кандидата от Республиканской партии в запугивании и подстрекательстве к потенциальному насилию. Причиной стал недавний пост Трампа в соцсети с угрозами привлечь к ответственности руководителей избирательных комиссий за "фальсификацию результатов выборов".

Угрозы Трампа

В субботу, 7 сентября, Дональд Трамп обнародовал в социальной сети Truth Social пост, в котором пригрозил судебным преследованием ряду людей, если они будут участвовать в фальсификациях на выборах 2024 года.

Трамп написал: "Мы не можем позволить нашей стране дальше превращаться в страну третьего мира, и мы не позволим! Пожалуйста, помните, что эта правовая угроза распространяется на юристов, политических деятелей, доноров, нелегальных избирателей и коррумпированных должностных лиц избирательных органов. Те, кто причастен к недобросовестному поведению, будут разыскиваться, ловиться и преследоваться в судебном порядке на уровнях, к сожалению, никогда ранее не виданных в нашей стране".

Республиканец также повторил свое безосновательное утверждение о том, что его поражение на выборах 2020 года от президента-демократа Джо Байдена было обусловлено фальсификациями - аналогичное сообщение, с которым он обратился к сторонникам перед смертоносным штурмом здания Капитолия США 6 января 2021 года.

После своего поражения в 2020 году Трамп регулярно делал ложные заявления о том, что работники избирательных штабов обманом лишили его победы. Многие из них получали угрозы.

Реакция кампаний и глав избирательных комиссий

Адриан Фонтес, демократ и главный чиновник избирательной комиссии штата Аризона, назвал пост Трампа "тираническим" и заявил, что он может спровоцировать политическое насилие.

"К сожалению, безопасность сейчас является одним из главных соображений при проведении выборов. Комментарии Трампа дают возможность плохим актерам воспринять их как призыв к оружию. Мы должны защитить наших членов избирательных комиссий и работников избирательных участков. Мы должны быть готовы практически ко всему", - отметил он в интервью Reuters.

Сет Блустайн, республиканец, член избирательной комиссии Филадельфии, штат Пенсильвания, так прокомментировал комментарии Трампа: "Каждый член избирательной комиссии, которого я знаю, будет сосредоточен на выполнении своих обязанностей. Каждый член избирательной комиссии, которого я знаю, будет сосредоточен на том, чтобы хорошо выполнять свою работу, которая, к сожалению, включает в себя подготовку к угрозам насилия".

Каролина Левитт, национальный пресс-секретарь кампании Трампа, заявила агентству: "Президент Трамп считает, что каждый, кто нарушает закон, должен быть привлечен к ответственности по всей строгости закона, включая преступников, участвующих в фальсификации выборов. Без свободных и честных выборов у вас не может быть страны".

Амман Мусса, представитель кампании Харрис, назвал комментарии Трампа "экстремальными и ненормальными". "Дональд Трамп еще больше усиливает свои опасные угрозы мести и возмездия", - сказал он.

Государственный секретарь штата Мичиган и демократка Джоселин Бенсон, в ответ на субботний пост Трампа написала на X: "Моя обязанность - и обязанность каждого члена избирательной комиссии в этой стране - подняться над шумом и продолжать гарантировать, что наши выборы будут честными, безопасными, доступными и что результаты будут точными. Никакая ложь, иллюзии или угрозы не будут отвлекать нас от этой цели".

А руководитель избирательной кампании в округе Сури, штат Северная Каролина, Микелла Гафф опасается, что такие комментарии Трампа "отпугнут замечательных волонтеров" от работы на выборах.