Трамп пригрозив РФ, а Сирський розповів про бої в Курській області: новини за 12 березня

Трамп заговорив про "руйнівні" покарання для РФ, якщо та продовжить війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що на Російську Федерацію можуть чекати "руйнівні" покарання, якщо вона вирішить продовжувати війну.

"Є речі, які ви можете зробити, які не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу робити речі у фінансовому плані. Це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру". Ці "фінансові речі" можуть бути "руйнівними" для Москви", - сказав він.

Сирський зробив нову заяву про ЗСУ в Курській області

У районі Суджі та навколишніх територіях Курської області тривають активні бойові дії, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ і сил спеціальних операцій з метою прориву оборони ЗСУ.

Польща підтвердила відновлення постачання військової допомоги США для України

США відновили постачання військової допомоги Україні. Йдеться про постачання через логістичний хаб у Ясенку (Польща), розповів заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський.

У Кремлі вперше відреагували на переговори України і США в Саудівській Аравії

Росія вивчає заяви, які були зроблені за підсумками вчорашньої зустрічі делегацій України і США в Саудівській Аравії, розповів прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, не виключаються переговори диктатора Володимира Путіна і глави Білого дому Дональда Трампа.

На яких умовах США відновили допомогу Україні і чия ідея про перемир'я: ексклюзив РБК-Україна

Ідея про можливе повне перемир'я була вироблена безпосередньо в ході вчорашніх переговорів між українською та американською делегаціями в Джидді. Вона виникла на зміну початковим ідеям щодо обмеженого перемир'я "на морі і в повітрі", зазначили джерела РБК-Україна.

При цьому Україні не висували жодних додаткових передумов для відновлення американської допомоги.