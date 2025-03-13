Трамп пригрозил РФ, а Сырский рассказал о боях в Курской области: новости за 12 марта

Трамп заговорил о "разрушительных" наказаниях для РФ, если та продолжит войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что Российскую Федерацию могут ожидать "разрушительные" наказания, если она решит продолжать войну.

"Есть вещи, которые вы можете сделать, которые не будут приятными в финансовом смысле. Я могу делать вещи в финансовом плане. Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира". Эти "финансовые вещи" могут быть "разрушительными" для Москвы", - сказал он.

Сырский сделал новое заявление о ВСУ в Курской области

В районе Суджи и окружающих территориях Курской области продолжаются активные боевые действия, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва обороны ВСУ.

Польша подтвердила возобновление поставок военной помощи США для Украины

США возобновили поставки военной помощи Украине. Речь идет о поставках через логистический хаб в Ясенке (Польша), рассказал заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

В Кремле впервые отреагировали на переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Россия изучает заявления, которые были сделаны по итогам вчерашней встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, не исключаются переговоры диктатора Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

На каких условиях США возобновили помощь Украине и чья идея о перемирии: эксклюзив РБК-Украина

Идея о возможном полном перемирии была выработана непосредственно в ходе вчерашних переговоров между украинской и американской делегациями в Джидде. Она возникла на смену начальным идеям относительно ограниченного перемирия "на море и в воздухе", отметили источники РБК-Украина.

При этом Украине не выдвигали никаких дополнительных предпосылок для возобновления американской помощи.