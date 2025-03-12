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Польща підтвердила відновлення постачання військової допомоги США для України

Україна, Середа 12 березня 2025 10:02
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Польща підтвердила відновлення постачання військової допомоги США для України Фото: Польща підтвердила відновлення військової допомоги США для України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

США відновили постачання військової допомоги Україні. Йдеться про постачання через логістичний хаб у Ясенці (Польща).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) заступника міністра національної оборони Польщі Павла Залевського.

"Відновилися поставки американської зброї з POLLOGHAB в Ясенці в Україну", - написав він.

Призупинення постачання допомоги та обміну розвідданими США та України

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США призупинили постачання озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною.

Зокрема, близько тижня тому в Польщі повідомляли, що США призупинили постачання військової допомоги через місцевий хаб. Тоді прем'єр-міністр країни Дональд Туск назвав ситуацію "серйозною".

Нормалізувати постачання допомоги і відновити обмін важливою розвідувальною інформацією вдалося після багатогодинних переговорів між США і Україною в Саудівській Аравії 11 березня.

Додамо, що раніше РБК-Україна писало про те, що через логістичний хаб в районі польського аеропорту в Ясенці в Україну вже було здійснено 5 тисяч перевезень з допомогою від 45 країн.

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