Трамп пригрозив Ірану "важкими часами", якщо Тегеран не укладе угоду

17.05.2026
2 хв
Що сказав Трамп?
Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану "буде дуже важко", якщо країна так і не укладе угоду з Вашингтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його телефонне інтерв'ю для BFMTV.

За словами Трампа, він не знає, чи досягнуть сторони угоди найближчим часом. Але дав зрозуміти, що для Тегерана в такому разі будуть наслідки.

"Я поняття не маю, чи зроблять вони це. Якщо ні, на них чекають дуже важкі часи, дуже важкі часи. Їм краще укласти угоду", - сказав Трамп.

Поїздка Трампа до Китаю не увінчалася успіхом, у Білому домі розійшлися в думках

Нагадаємо, вчора у виданні CNN з'явився матеріал, в якому йшлося про те, що Трамп повернувся після після зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном фактично без результатів. Зокрема, щодо питання Ірану.

На цьому тлі джерела видання повідомили, що в адміністрації Трампа чиновники розійшлися в думках, що робити далі. Деякі серед них, зокрема в Пентагоні, наполягають на більш агресивному підході.

Інші ж виступають за збереження до дипломатії, і сам Трамп останніми тижнями теж схилявся до цього варіанту. Однак остаточного рішення поки що не ухвалено.

