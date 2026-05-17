RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп пригрозил Ирану "тяжелыми временами", если Тегеран не заключит сделку

02:05 17.05.2026 Вс
1 мин
Что сказал Трамп?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану "будет очень тяжело", если страна так не заключит соглашение с Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его телефонное интервью для BFMTV.

Читайте также: Мерц провел разговор с Трампом на фоне разногласий по Ирану

По словам Трампа, он не знает, достигнут ли стороны соглашения в ближайшее время. Но дал понять, что для Тегерана в таком случае будут последствиях.

"Я понятия не имею, сделают они это. Если нет, их ждут очень тяжелые времена, очень тяжелые времена. Им лучше заключить сделку", - сказал Трамп.

Поездка Трампа в Китай не увенчались успехом, в Белом доме разошлись во мнениях

Напомним, вчера в издании CNN появился материал, в котором говорилось, что Трамп вернулся после после встречи с главой КНР Си Цзиньпином фактически без результатов. В частности, по вопросу Ирана.

На этом фоне источники издания сообщили, что в администрации Трампа чиновники разошлись во мнениях, что делать дальше. Некоторые среди них, в частности в Пентагоне, настаивают на более агрессивном подходе.

Другие же выступают за сохранение до дипломатии, и сам Трамп в последние недели тоже склонялся к этому варианту. Однако окончательное решение пока не принято.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп