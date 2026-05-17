Трамп пригрозил Ирану "тяжелыми временами", если Тегеран не заключит сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану "будет очень тяжело", если страна так не заключит соглашение с Вашингтон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его телефонное интервью для BFMTV.
По словам Трампа, он не знает, достигнут ли стороны соглашения в ближайшее время. Но дал понять, что для Тегерана в таком случае будут последствиях.
"Я понятия не имею, сделают они это. Если нет, их ждут очень тяжелые времена, очень тяжелые времена. Им лучше заключить сделку", - сказал Трамп.
Напомним, вчера в издании CNN появился материал, в котором говорилось, что Трамп вернулся после после встречи с главой КНР Си Цзиньпином фактически без результатов. В частности, по вопросу Ирана.
На этом фоне источники издания сообщили, что в администрации Трампа чиновники разошлись во мнениях, что делать дальше. Некоторые среди них, в частности в Пентагоне, настаивают на более агрессивном подходе.
Другие же выступают за сохранение до дипломатии, и сам Трамп в последние недели тоже склонялся к этому варианту. Однако окончательное решение пока не принято.