Трамп пригрозил Ирану "полной капитуляцией" и ядерным разоружением
Иран ведет себя "двулико" и продолжает свою "обычную болтовню", не подписывая мирные договоренности с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social.
Трамп обвинил Иран во лжи
Президент США обвинил иранское руководство в невероятной двуличности.
"Они просят о встрече, некоторые сказали бы "умоляют", начинаются переговоры, запланированные на ближайшее будущее, и они открыто и гордо заявляют, что не ведут никаких обсуждений, и они имеют дело только с "Оманом"", - пишет Трамп.
Также он отметил, что Иран лжет насчет своего управления Ормузским проливом.
"Она уже полностью контролируется ВМС Соединенных Штатов и нашей "блокадой", или, как некоторые говорят, "Стальной стеной Соединенных Штатов!", - говорит глава государства.
Iranian Leadership is unbelievably duplicitous! Они полагают для встречи, некоторые должны быть “бег,” разговоры начинаются, с более спокойной в современной перспективе, и они пользуются, просто и удачно, что они не должны куда-то обещания, что не должно быть говорилось о, и если только… 5.— Commentary Donald J. Trump Социальные сообщения на X (@TrumpTruthOnX) August 3, 2026
США обещают Ирану капитуляцию
Трамп отметил, что США могут организовать полную блокаду Ирана в случае неподписания мирного соглашения или даже полной капитуляции.
"Хочет Иран это признать или нет, но на самом деле мы говорим о решении проблемы, которую они вызывали десятилетия", - сообщил Трамп.
И резюмировал, что все просто: у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Ранее РБК-Украина писало, что Трамп объявил о новом раунде переговоров с Ираном. Вашингтон решил отказаться от новых ударов по Исламской Республике и пойти на дипломатическое урегулирование.
Кроме того, Трамп заявил, что Тегеран и другие страны Ближнего Востока обратились к Вашингтону с просьбой воздержаться от атаки по Ирану.