Трамп пригрозив BBC позовом на мільярд: в чому причина

"BBC знеславила президента Трампа, навмисно та оманливо відредагувавши свій документальний фільм, щоби спробувати втрутитися у президентські вибори", - цитує телеканал речника юридичної команди Трампа.

Також зазначається, що американський лідер й надалі "притягуватиме до відповідальності тих, хто поширює брехню, обман та фейкові новини".

BBC отримав від юристів президента США листа, у якому визначено крайній термін - п'ятниця, 14 листопада, о 22:00 за Гринвічем. До цього часу мовник має зробити "повне та справедливе спростування" документальної стрічки Panorama.