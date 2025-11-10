Відставка топ-керівників BBC: Трамп звинуватив їх у спробі вплинути на вибори у США
Президент США Дональд Трамп звинуватив топ-керівників ВВС у спробі вплинути на результат президентських виборів у США, що відбулися 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Білого дому в Truth Social.
А саме Трамп зробив акцент на гендиректорі BBC Тімі Деві, який йде у відставку, і гендиректорі новин Деборі Тернес, яких він також звинуватив у корупції.
"Керівництво BBC, включно з Тімом Деві, звільняється або було звільнене, тому що їх спіймали на "підробці" мого дуже гарного (ІДЕАЛЬНОГО!) виступу 6 січня. Дякую The Telegraph за викриття цих корумпованих журналістів. Це дуже нечесні люди, які намагалися вплинути на результати президентських виборів", - написав президент США.
Він також додав, що, більше того, керівництво ВВС, яке мається на увазі, також представляє країну, котру багато хто вважає союзником США №1 (ВВС - британська компанія - ред.).
"Який жахливий удар по демократії!" - зазначив глава Білого дому.
Скандал у ВВС через Трампа
Нагадаємо, напередодні гендиректор BBC Тім Деві, гендиректор новин Дебора Тернесс пішли у відставку через скандал із підробкою промови президента США Дональда Трампа.
Йдеться про розслідування The Telegraph, яке написало, що документальний фільм ВВС Panorama ввів глядачів в оману, відредагувавши промову американського лідера.
Виходячи зі службової записки, BBC змонтували дві частини промови Трампа, щоб створити враження, нібито він відкрито заохочує і закликає захопити Конгрес США (будівлю Капітолію) у 2021 році.