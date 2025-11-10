Відставка топ-керівників BBC: Трамп звинуватив їх у спробі вплинути на вибори у США

Президент США Дональд Трамп звинуватив топ-керівників ВВС у спробі вплинути на результат президентських виборів у США, що відбулися 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Білого дому в Truth Social.

А саме Трамп зробив акцент на гендиректорі BBC Тімі Деві, який йде у відставку, і гендиректорі новин Деборі Тернес, яких він також звинуватив у корупції.

"Керівництво BBC, включно з Тімом Деві, звільняється або було звільнене, тому що їх спіймали на "підробці" мого дуже гарного (ІДЕАЛЬНОГО!) виступу 6 січня. Дякую The Telegraph за викриття цих корумпованих журналістів. Це дуже нечесні люди, які намагалися вплинути на результати президентських виборів", - написав президент США.

Він також додав, що, більше того, керівництво ВВС, яке мається на увазі, також представляє країну, котру багато хто вважає союзником США №1 (ВВС - британська компанія - ред.).

"Який жахливий удар по демократії!" - зазначив глава Білого дому.