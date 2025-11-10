RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп пригрозил BBC иском на миллиард: в чем причина

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил британскому вещателю BBC иском на 1 миллиард долларов. Он обвинил его в попытке вмешаться в прошлогодние выборы из-за редактирования одной из президентских речей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"BBC опозорила президента Трампа, намеренно и обманчиво отредактировав свой документальный фильм, чтобы попытаться вмешаться в президентские выборы", - цитирует телеканал представителя юридической команды Трампа.

Также отмечается, что американский лидер и в дальнейшем "будет привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложь, обман и фейковые новости".

BBC получил от юристов президента США письмо, в котором определен крайний срок - пятница, 14 ноября, в 22:00 по Гринвичу. К этому времени вещатель должен сделать "полное и справедливое опровержение" документальной ленты Panorama.

 

Скандал в ВВС из-за речи Трампа

Напомним, накануне гендиректор BBC Тим Дэви и гендиректор новостей Дебора Тернесс подали в отставку из-за скандала с подделкой речи американского лидера.

Согласно результатам расследования The Telegraph, документальный фильм ВВС Panorama содержал отредактированную речь Трампа, чем ввел зрителей в заблуждение.

В частности, BBC смонтировал две части речи Трампа для создания впечатления, будто бы он открыто поощряет и призывает захватить Конгресс США в 2021 году.

Отметим, Трамп обвинил топ-руководителей ВВС в попытке повлиять на результат прошлогодних президентских выборов в США.

Президент США сделал акцент на гендиректоре британского вещателя Тими Дэви и гендиректоре новостей Деборе Тернес, которых он также обвинил в коррупции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампВыборы в СШАБританская вещательная корпорация BBC ("Би-Би-Си")