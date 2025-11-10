Трамп пригрозил BBC иском на миллиард: в чем причина

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил британскому вещателю BBC иском на 1 миллиард долларов. Он обвинил его в попытке вмешаться в прошлогодние выборы из-за редактирования одной из президентских речей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"BBC опозорила президента Трампа, намеренно и обманчиво отредактировав свой документальный фильм, чтобы попытаться вмешаться в президентские выборы", - цитирует телеканал представителя юридической команды Трампа. Также отмечается, что американский лидер и в дальнейшем "будет привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложь, обман и фейковые новости". BBC получил от юристов президента США письмо, в котором определен крайний срок - пятница, 14 ноября, в 22:00 по Гринвичу. К этому времени вещатель должен сделать "полное и справедливое опровержение" документальной ленты Panorama.