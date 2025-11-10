ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп пригрозил BBC иском на миллиард: в чем причина

США, Понедельник 10 ноября 2025 20:29
UA EN RU
Трамп пригрозил BBC иском на миллиард: в чем причина Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил британскому вещателю BBC иском на 1 миллиард долларов. Он обвинил его в попытке вмешаться в прошлогодние выборы из-за редактирования одной из президентских речей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"BBC опозорила президента Трампа, намеренно и обманчиво отредактировав свой документальный фильм, чтобы попытаться вмешаться в президентские выборы", - цитирует телеканал представителя юридической команды Трампа.

Также отмечается, что американский лидер и в дальнейшем "будет привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложь, обман и фейковые новости".

BBC получил от юристов президента США письмо, в котором определен крайний срок - пятница, 14 ноября, в 22:00 по Гринвичу. К этому времени вещатель должен сделать "полное и справедливое опровержение" документальной ленты Panorama.

Скандал в ВВС из-за речи Трампа

Напомним, накануне гендиректор BBC Тим Дэви и гендиректор новостей Дебора Тернесс подали в отставку из-за скандала с подделкой речи американского лидера.

Согласно результатам расследования The Telegraph, документальный фильм ВВС Panorama содержал отредактированную речь Трампа, чем ввел зрителей в заблуждение.

В частности, BBC смонтировал две части речи Трампа для создания впечатления, будто бы он открыто поощряет и призывает захватить Конгресс США в 2021 году.

Отметим, Трамп обвинил топ-руководителей ВВС в попытке повлиять на результат прошлогодних президентских выборов в США.

Президент США сделал акцент на гендиректоре британского вещателя Тими Дэви и гендиректоре новостей Деборе Тернес, которых он также обвинил в коррупции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Выборы в США Британская вещательная корпорация BBC ("Би-Би-Си")
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа