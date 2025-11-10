Трамп пригрозил BBC иском на миллиард: в чем причина
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил британскому вещателю BBC иском на 1 миллиард долларов. Он обвинил его в попытке вмешаться в прошлогодние выборы из-за редактирования одной из президентских речей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
"BBC опозорила президента Трампа, намеренно и обманчиво отредактировав свой документальный фильм, чтобы попытаться вмешаться в президентские выборы", - цитирует телеканал представителя юридической команды Трампа.
Также отмечается, что американский лидер и в дальнейшем "будет привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложь, обман и фейковые новости".
BBC получил от юристов президента США письмо, в котором определен крайний срок - пятница, 14 ноября, в 22:00 по Гринвичу. К этому времени вещатель должен сделать "полное и справедливое опровержение" документальной ленты Panorama.
Скандал в ВВС из-за речи Трампа
Напомним, накануне гендиректор BBC Тим Дэви и гендиректор новостей Дебора Тернесс подали в отставку из-за скандала с подделкой речи американского лидера.
Согласно результатам расследования The Telegraph, документальный фильм ВВС Panorama содержал отредактированную речь Трампа, чем ввел зрителей в заблуждение.
В частности, BBC смонтировал две части речи Трампа для создания впечатления, будто бы он открыто поощряет и призывает захватить Конгресс США в 2021 году.
Отметим, Трамп обвинил топ-руководителей ВВС в попытке повлиять на результат прошлогодних президентских выборов в США.
Президент США сделал акцент на гендиректоре британского вещателя Тими Дэви и гендиректоре новостей Деборе Тернес, которых он также обвинил в коррупции.