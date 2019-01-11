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США готові до переговорів з Росією про безпеку сирійських курдів

Новини » Політика    11.01.2019 - 19:15
США готові до переговорів з Росією про безпеку сирійських курдів
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Болтон заявив, що потрібно впевнитись, що курдам не заподіють ніякої шкоди

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що США готові до переговорів з Росією про безпеку курдів у разі необхідності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю телеведучому Х'ю Хьюітту, повідомляється на сайті журналіста.

Болтон заявив, що потрібно впевнитись, що курдам не заподіють ніякої шкоди. За його словами, курди знаходяться в дуже складному становищі.

"Це те, про що ми говоримо з Туреччиною. Ми також будемо говорити про це з Росією, якщо знадобиться", - сказав Болтон.

Нагадаємо, турецька делегація на чолі з заступником міністра закордонних справ країни Седатом Оналом 5-го лютого відвідає США, де візьме участь у черговому засіданні турецко-американської спільної робочої групи. Сторони обговорять ситуацію в Сирії і питання протидії терористичним організаціям.

Раніше повідомлялося, що американське командування збирається рекомендувати Білому дому залишити зброю сирійським курдам для боротьби з бойовиками ІДІЛ.

Відзначимо, 28 грудня сирійські урядові війська увійшли до міста Манбідж (Сирія) після прохання курдських "Загонів народної самооборони". До цього сирійські курди попросили уряд Башара Асада про захист Манбіджа на тлі загрози наступу турецьких військ, які планують військову операцію в цьому районі.

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