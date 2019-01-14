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Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона атакуватиме курдів

Новини » Політика    14.01.2019 - 10:10
Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона атакуватиме курдів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп додав, що "курди, в свою чергу, не повинні провокувати Туреччину"

Президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона під час своїх операцій атакуватиме сирійських курдів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter президента.

"Ми економічно розоримо Туреччину в тому випадку, якщо вони атакують курдів", - написав Трамп.

Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона атакуватиме курдів

Трамп додав, що "курди, в свою чергу, не повинні провокувати Туреччину". Він зазначив, що необхідно створити "буферну зону в 20 миль" (близько 32 км).

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив про свою впевненість у тому, що Сполучені Штати зможуть домовитися з Туреччиною про захист безпеки союзників армії США в Сирії - курдської самооборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Туреччина і США провели переговори щодо Сирії. Один з членів американської делегації Гаррет Маркіс заявив журналістам, що недавнє рішення американського президента Дональда Трампа вивести близько 2 тис. військовослужбовців з північно-східній частині Сирії було головною темою розмови делегацій під керівництвом прес-секретаря турецького президента Ібрагіма Калина і радника з національної безпеки президента США Джона Болтона.

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