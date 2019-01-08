Туреччина і США провели переговори щодо Сирії

Фото: прапори США та Турції (armedia am)

Представник Ради національної безпеки Вашингтона заявив, що обидві сторони провели "продуктивну дискусію"

У вівторок, 8 січня у Анкарі (Туреччина) відбулися перемовини між американськими та турецькими посадовцями. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

У виданні зазначили, що після зустрічі представник Ради національної безпеки Вашингтона заявив, що обидві сторони провели "продуктивну дискусію".

Один з членів американської делегації Гаррет Маркіс заявив журналістам, що нещодавнє рішення американського президента Дональда Трампа вивести близько 2 тис. військовослужбовців з північно-східної частини Сирії було головною темою розмови делегацій під керівництвом прес-секретаря турецького президента Ібрагіма Каліна та радника з національної безпеки президента США Джона Болтона.

"У США з нетерпінням чекають на проведення подальших консультацій між військовими щодо нашої співпраці у Сирії", - сказав Маркіс.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що спроба поставити Туреччині умови щодо виведення американських військ з Сирії є "серйозною помилкою".

До цього Болтон заявив, що США не виведуть війська з Сирії, поки влада Туреччини не пообіцяє не проводити військові операції проти сирійських курдів. Він пояснив, що президент Дональд Трамп прихильний захисту союзників сирійської опозиції.