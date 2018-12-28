Трамп пригрозил полным закрытием южной границы США

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США требует от демократов изменить "нелепые иммиграционные законы"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что власти вынуждены будут полностью закрыть южную границу страны в случае, если представители Демократической партии не поддержат финансирование строительства стены. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Глава США также требует от демократов изменить "нелепые иммиграционные законы".

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на возведение стены, а также не изменят нелепые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна", - написал Трамп.

Напомним, в начале декабря Трамп заявил, что "Великая" стена на границе с Мексикой будет достроена.

Как писало РБК-Украина, американский президент ранее заявлял, что южная граница США сейчас в безопасности, и отметил "фантастическую" работу пограничников и военных по защите границе.

Добавим, в начале августа президент США заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Трамп подчеркивал, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", в то время как демократы "выступают за открытые границы".