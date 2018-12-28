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Трамп пригрозил полным закрытием южной границы США

Новости » Политика    28.12.2018 - 15:01
Трамп пригрозил полным закрытием южной границы США
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США требует от демократов изменить "нелепые иммиграционные законы"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что власти вынуждены будут полностью закрыть южную границу страны в случае, если представители Демократической партии не поддержат финансирование строительства стены. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Трамп пригрозил полным закрытием южной границы США

Глава США также требует от демократов изменить "нелепые иммиграционные законы".

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на возведение стены, а также не изменят нелепые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна", - написал Трамп.

Напомним, в начале декабря Трамп заявил, что "Великая" стена на границе с Мексикой будет достроена.

Как писало РБК-Украина, американский президент ранее заявлял, что южная граница США сейчас в безопасности, и отметил "фантастическую" работу пограничников и военных по защите границе.

Добавим, в начале августа президент США заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Трамп подчеркивал, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", в то время как демократы "выступают за открытые границы".

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