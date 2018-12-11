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Южная граница США в безопасности, - Трамп

Новости » Политика    11.12.2018 - 14:46
Южная граница США в безопасности, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Трамп отметил "фантастическую" работу пограничников и военных по защите южной границы

Президент США Дональд Трамп заявил, что южная граница страны находится в безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Трамп отметил "фантастическую" работу пограничников и военных по защите южной границы.

Южная граница США в безопасности, - Трамп

"Люди из больших караванов, которые направлялись в нашу страну, не смогли пройти через наши недавно построенные заборы, пограничников и военных. Сейчас они остаются в Мексике или возвращаются в свои страны. Наши силовики проделали фантастическую работу по защите нашей южной границы", - отметил президент США.

Он считает, что строительство "Великой стены" было бы более простым и не таким дорогим решением.

"Однако "Великая" стена была бы гораздо более простым и менее дорогим решением… Но демократы по сугубо политическим причинам… не хотят безопасности границ. Они хотят открытых границ для всех, а это приводит к крупномасштабным преступлениям и болезням. Наша южная граница теперь безопасна и останется такой", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, в начале декабря Трамп заявил, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции, как минимум, 250 млрд долларов ежегодно, а охрана границы с Мексикой обойдется намного дешевле.

Как писало РБК-Украина ранее, глава США анонсировал, что в случае необходимости власти закроют всю южную границу страны. Трамп заявил, что мигранты не будут допущены в страну вне закона.

Подчеркнем также, Трамп разрешил военным на американо-мексиканской границе открывать огонь на поражение в случае крайней необходимости. "Я надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора", - заявлял президент США.

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