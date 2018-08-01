Трамп заявил о начале строительства стены на границе с Мексикой

Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось

Во время выступления в городе Тампа, штат Флорида, президент США заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Об этом сообщается в опубликованном видео на канале CNBC.

Дональд Трамп заявил, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", в то время как демократы "выступают за открытые границы".

"Многие не знают, но мы уже начали строить стену. У нас есть 1,6 млрд долларов, и мы начали сооружать большие участки стены", - заявил Дональд Трамп во время выступления.

Также лидер США добавил, что "мы хотим что бы безопасность у наших границ была на максимуме".

Напомним, Трамп назвал одну из главных причин необходимости стены на границе с Мексикой. Одна из причин, по которой США необходимо построить стену на границе с Мексикой, - рекордное возрастание количества убийств в прошлом году.