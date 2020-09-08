Трамп пригрозил наказывать компании за создание рабочих мест в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ограничить экономические отношения США с Китаем. Он угрожает наказать любые американские компании, которые создают рабочие места в Китае, и лишить их государственных контрактов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам Трампа, его задачей является создание новых рабочих мест, а также производство жизненно важных товаров именно в США.

"Если у них не получается создать производство здесь, то пусть платят высокие налоги и перечисляют их нам. И мы запретим предоставлять государственные контракты тем компаниям, которые выносят производство в Китай", - сказал он.

Трамп снова заявил, что Китай должен ответить за то, что позволили коронавирусу распространиться по всему миру.

"Они свою армию усиливают на наши деньги, а я этого не хочу", - добавил он.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют принять новые меры экономического влияния на Китай.

Также РБК-Украина писало, что Трамп готов был рассмотреть возможности по разъединению американской и китайской экономик.

Кроме того, американский лидер обвинял Китай в росте числа безработных в США.