Трамп пригрозив карати компанії за створення робочих місць в Китаї

Президент Дональд Трамп заявив, що має намір обмежити економічні відносини США з Китаєм. Він погрожує покарати будь-які американські компанії, які створюють робочі місця в Китаї, і позбавити їх державних контрактів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами Трампа, його завданням є створення нових робочих місць, а також виробництво життєво важливих товарів саме у США.

"Ми створимо податкові пільги на "зроблено в Америці" і повернемо наші робочі місця в Сполучені Штати, а також введемо мита для компаній, які залишають Америку, щоб створити робочі місця в Китаї та інших країнах. Якщо у них не виходить створити виробництво тут, то нехай платять високі податки і перераховують їх нам. І ми заборонимо надавати державні контракти тим компаніям, які виносять виробництво в Китай ", - сказав він.

Трамп знову заявив, що Китай повинен відповісти за те, що дозволив коронавірусу поширитися по всьому світу.

"Вони свою армію підсилюють на наші гроші, а я цього не хочу", - додав він.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати планують схвалити нові заходи економічного впливу на Китай.

Також РБК-Україна писало, що Трамп був готовий розглянути можливості щодо роз'єднання американської та китайської економік.

Крім того, американський лідер звинувачував Китай у зростанні кількості безробітних у США.