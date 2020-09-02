ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США планируют усилить экономическое давление на Китай

Вашингтон, Среда 02 сентября 2020 08:45
США планируют усилить экономическое давление на Китай
Фото Майк Помпео (flickr gageskidmore)
Автор: Андрей Козловский

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют принять новые меры экономического влияния на Китай. Соответствующие заявления могут быть сделаны "в ближайшие дни и недели".

Об этом Майк Помпео рассказал в интервью телеканалу Fox Business.

Он считает, что из-за бездействия предыдущих американских администраций, которые не обращали внимания на "вызовы" со стороны КНР, "миллионы рабочих мест были потеряны за последние 20 лет".

"Мы будем сопротивляться им. Президент Трамп будет противостоять им на каждом фронте", - сказал Помпео.

Кроме того, он упомянул введенные ограничения на деятельность китайской телекоммуникационной компании Huawei.

"Я думаю, что в ближайшие дни и недели будут сделаны заявления, из которых будет ясно, что Соединенные Штаты очень серьезно противостоят этому, и все это на благо американской экономики", - добавил госсекретарь.

Напомним, в августе 2020 года Трамп подписал указ, фактически установивший 45-дневный дедлайн для китайской компании ByteDance, владеющей приложением TikTok, в течение которого она должна продать свой американский бизнес компании из США под угрозой закрытия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитай
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь