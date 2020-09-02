США планируют усилить экономическое давление на Китай

Фото Майк Помпео (flickr gageskidmore)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют принять новые меры экономического влияния на Китай. Соответствующие заявления могут быть сделаны "в ближайшие дни и недели".

Об этом Майк Помпео рассказал в интервью телеканалу Fox Business.

Он считает, что из-за бездействия предыдущих американских администраций, которые не обращали внимания на "вызовы" со стороны КНР, "миллионы рабочих мест были потеряны за последние 20 лет".

"Мы будем сопротивляться им. Президент Трамп будет противостоять им на каждом фронте", - сказал Помпео.

Кроме того, он упомянул введенные ограничения на деятельность китайской телекоммуникационной компании Huawei.

"Я думаю, что в ближайшие дни и недели будут сделаны заявления, из которых будет ясно, что Соединенные Штаты очень серьезно противостоят этому, и все это на благо американской экономики", - добавил госсекретарь.

Напомним, в августе 2020 года Трамп подписал указ, фактически установивший 45-дневный дедлайн для китайской компании ByteDance, владеющей приложением TikTok, в течение которого она должна продать свой американский бизнес компании из США под угрозой закрытия.