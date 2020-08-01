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Трамп обвинил Китай в росте безработицы в США

США, Суббота 01 августа 2020 10:37
Трамп обвинил Китай в росте безработицы в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.by Gage Skidmore)
Автор: Юлия Струк

Глава США посетовал на то, что демократы заблокировали выплаты по безработице

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Китай в росте числа безработных в США. Он возмутился блокированием выплат по безработице представителями Демократической партии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Пелоси (спикер Палаты представителей) и Шумер (лидер демократов в Сенате) заблокировали такие необходимые выплаты по безработице, так ужасно, особенно в свете того, что они полностью осознают, что это не вина работников, они безработные, это вина Китая!" - подчеркнул Трамп.

Отметим, ранее стало известно, в марте и апреле в результате жестких ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса 22 млн американцев потеряли работу. В ФРС информировали, что уровень безработицы в Штатах составляет 11,1%, что превысило показатели во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Напомним, США не будут вести переговоры с Китаем по второй части торгового соглашения между странами, поскольку Трамп в этом не заинтересован.

Как писало РБК-Украина, лидер США объяснял, что торговая сделка с Китаем теперь имеет второстепенное значение из-за пандемии коронавируса, пригрозив новыми тарифами Пекину.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайбезработицаДональд Трамп
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