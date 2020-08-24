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Трамп готов к разрыву экономических отношений с Китаем

США, Понедельник 24 августа 2020 07:46
Трамп готов к разрыву экономических отношений с Китаем
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: РБК-Украина

Трамп заявил, что в мире нет страны, которая бы обобрала США больше, чем Китай

Президент США Дональд Трамп готовн рассмотреть возможности по разъединению американской и китайской экономик. По его словам Соединенные Штаты теряют сотни миллиардов долларов.

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Вы спрашиваете меня, буду ли я готов разъединить (экономики США и Китая, - ред.) и не вести бизнес с Китаем. Это очень интересный вопрос, потому что до сих пор мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги. Если они не будут обращаться с нами правильно, я, конечно, сделаю это", - подчеркнул он.

По его словам, в мире нет страны, которая бы обобрала США больше, чем Китай.

"Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами.Но мы только и делаем, что теряем деньги", - сказал Трамп.

В то же время он заявил, что не хочет "поджигать мир прямо сейчас".

Напомним, ранее Трамп отменил торговые переговоры с Китаем на фоне пандемии коронавируса

Также Трамп обвинил Китай в росте числа безработных в США.

Отметим, что первая фаза торговой сделки между государствами была подписана в январе 2020 года. Однако уже в мае Трамп был готов разорвать ее, обвинив Китай в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию.

Первая фаза торговой сделки предусматривает импорт Китаем американских сельхозтоваров на сумму 36,5 млрд долларов в этом году.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд Трамп
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