Трамп "приєднав" Гренландію, Канаду та Венесуелу до США на закритій вечері з "елітою"

Глава Білого дому Дональд Трамп напередодні виступив із промовою на елітному вечері Alfalfa Club у Вашингтоні, де пожартвував про "нові Штати США" - Канаду, Венесуелу та Гренандію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання пише, що Трамп, знаходячись серед політиків, бізнесменів та представників еліти зробив серію неоднозначних жартів, які привернули увагу як союзників, так і критиків.
Так, Трамп жартома заявив, що планує “купити” Гренландію й зробити її 52-м штатом США.
"Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми її купимо", - заявив він.
"Я ніколи не мав наміру зробити Гренландію 51-м штатом. Я хочу зробити Канаду 51-м штатом. Гренландія буде 52-м штатом. Венесуела може бути 53-м", - сказав жартома президент США.
Жарт викликав неоднозначну реакцію в залі - деякі присутні сміялися, але в цілому в залі панувала тиша і паузи, що свідчить про складність сприйняття таких заяв серед впливової аудиторії.
Це вже не перший раз, коли Трамп використовує гіперболізовані заяви щодо територіальних питань: раніше він неодноразово висловлював інтерес до Гренландії та жартував про статус Канади, хоча серйозних кроків у цьому напрямі не робив.
Окрім цього, глава Білого дому зробив низку традиційних для нього жартів про політичних опонентів, а також прокоментував намір судитися з новопризначеним головою Федеральної резервної системи, додавши, що це теж було сказано жартома.
Подія відбулася на тлі напруженої політичної атмосфери в США: за останній тиждень адміністрація Трампа стикалася з критикою через арешт журналіста, публікацію мільйонів документів щодо справи Джеффрі Епштейна та інші гострі питання суспільно-політичного порядку.
Нагадаємо, 1 лютого Трамп заявив, що рамкова угода про купівлю Гренландії Сполученими Штатами нібито вже майже узгоджена. Однак раніше міністр економіки Гренландії Наая Натаніельсен фактично спростувала заяви Білого дому щодо угоди, заявивши, що її не існує, і спершу потрібно розпочати діалог.
Зазначимо, що ще 20 січня Трамп оприлюднив в соцмережах зображення, на якому Гренландія, Канада і Венесуела зафарбовані прапором США.