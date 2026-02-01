Трамп "присоединил" Гренландию, Канаду и Венесуэлу к США на закрытом ужине с "элитой"

Издание пишет, что Трамп, находясь среди политиков, бизнесменов и представителей элиты сделал серию неоднозначных шуток, которые привлекли внимание как союзников, так и критиков.

Так, Трамп в шутку заявил, что планирует "купить" Гренландию и сделать ее 52-м штатом США.

"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы ее купим", - заявил он.

"Я никогда не собирался сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м", - сказал в шутку президент США.

Шутка вызвала неоднозначную реакцию в зале - некоторые присутствующие смеялись, но в целом в зале царила тишина и паузы, что свидетельствует о сложности восприятия таких заявлений среди влиятельной аудитории.

Это уже не первый раз, когда Трамп использует гиперболизированные заявления по территориальным вопросам: ранее он неоднократно выражал интерес к Гренландии и шутил о статусе Канады, хотя серьезных шагов в этом направлении не делал.

Кроме этого, глава Белого дома сделал ряд традиционных для него шуток о политических оппонентах, а также прокомментировал намерение судиться с новоназначенным председателем Федеральной резервной системы, добавив, что это тоже было сказано в шутку.

Событие произошло на фоне напряженной политической атмосферы в США: за последнюю неделю администрация Трампа сталкивалась с критикой из-за ареста журналиста, публикации миллионов документов по делу Джеффри Эпштейна и других острых вопросов общественно-политической повестки.