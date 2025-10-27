ua en ru
Трамп прибыл с визитом в Японию

Понедельник 27 октября 2025 11:29
Трамп прибыл с визитом в Японию Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Японию с целью заключить масштабное соглашение по развитию судостроительных мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Трамп также сказал, что США хотят "больше кораблей" и что страна "вернет эту отрасль", но избежал вопросов о корпоративных лидерах, с которыми он планировал встретиться, и деталей экономических соглашений.

Визит Трампа включает встречу с японским императором Нарухито, встречу с Такаичи и ужин с корпоративными лидерами, и является серьезным испытанием для Такаичи, которая в начале этого месяца стала первой женщиной-премьер-министром Японии.

Президент США Дональд Трамп в Японии также заявил журналистам, что он взволнован встречей с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаичи и перспективой заключения совместного соглашения по развитию судостроительного потенциала.

"Я с нетерпением жду встречи с новым премьер-министром. Я слышу феноменальные вещи", - сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Поездка Трампа начнется со встречи с японским императором Нарухито в понедельник в Императорском дворце в Токио.

"С нетерпением жду встречи с императором!", - написал Трамп в социальных сетях незадолго до приземления. В 2019 году Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с Нарухито как императором после того, как его отец, Акихито, ушел в отставку.

Ожидается, что Трамп вместе с Такаичи также осмотрят атомный авианосец USS George Washington на военно-морской базе Йокосука к югу от Токио. Во вторник вечером Трамп проведет ужин с руководителями корпораций.

Давление США на Японию

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ожидают от Японии полного отказа от импорта российских энергоносителей.

Япония уже подписала несколько соглашений с американскими производителями газа, но воздерживается от участия в этом проекте. США же стремятся укрепить собственные позиции на энергетическом рынке Азии на фоне сокращения российских поставок.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить закупки российской нефти.

