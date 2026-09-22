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Трамп в ООН розкрив своє послання Путіну щодо України

17:15 22.09.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Американський президент Дональд Трамп прибув на 81-шу сесію Генасамблеї ООН і звернувся до російського диктатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Трамп прибув на Генасамблею ООН, де він має виступити з промовою.

Один з журналіст запитав у президента США, яке його звернення до російського диктатора Володимира Путіна.

"Зупиніть війну", - коротко відповів Трамп.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку хоче обговорити запровадження енергетичного та морського перемир'я.

Крім того, державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що ввечері 22 вересня у Нью-Йорку відбудеться зустріч Трампа та Зеленського. Серед іншого, лідери планують обговорити умови енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

РБК-Україна також писало, що Володимир Зеленський уже прибув до Нью-Йорка, де сьогодні на полях Генеральної асамблеї ООН має зустрітися з Дональдом Трампом.

Про те, якими є головні очікування від зустрічі Зеленського та Трампа в Нью-Йорку, в коментарі РБК-Україна розповів виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Володимир ПутінООНДональд ТрампВійна в Україні