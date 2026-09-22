Трамп в ООН розкрив своє послання Путіну щодо України

Американський президент Дональд Трамп прибув на 81-шу сесію Генасамблеї ООН і звернувся до російського диктатора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Трамп прибув на Генасамблею ООН, де він має виступити з промовою.
Один з журналіст запитав у президента США, яке його звернення до російського диктатора Володимира Путіна.
"Зупиніть війну", - коротко відповів Трамп.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку хоче обговорити запровадження енергетичного та морського перемир'я.
Крім того, державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що ввечері 22 вересня у Нью-Йорку відбудеться зустріч Трампа та Зеленського. Серед іншого, лідери планують обговорити умови енергетичного перемир'я між Україною та Росією.
РБК-Україна також писало, що Володимир Зеленський уже прибув до Нью-Йорка, де сьогодні на полях Генеральної асамблеї ООН має зустрітися з Дональдом Трампом.
Про те, якими є головні очікування від зустрічі Зеленського та Трампа в Нью-Йорку, в коментарі РБК-Україна розповів виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.